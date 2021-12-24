52 Orduspor FK, birinci devrenin son maçına hazır

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - TFF 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor Futbol Kulübü, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşıspor müsabakası ile ilk devreyi kapatacak. Sezona iyi başlamasına rağmen sonraki haftalarda sürpriz mağlubiyetler alan takım, son iki maçta ise üst üste 2 galibiyet aldı.

Mor beyazlı takım, devre arası son maç için hazırlıklarını tamamladı. Takımın Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki yaptığı açıklamada, ilk yarının son müsabakasını pazar günü kendi sahamızda oynanacağını hatırlatarak, "Son haftalarda çıkışımız var, bu çıkışımızı da devam ettirmek istiyoruz. Çünkü beklemediğimiz puan kayıplarına uğradık ve bu puan kayıplarının ikinci yarıda açığı kapatmak adına bu müsabakadan inşallah istediğimiz sonucu alarak, yukarıdaki takımlarla aramızdaki puan makasının açılmasını istemiyoruz. İkinci yarı inşallah umutlarımızı daha güçlü bir şekilde ayakta tutmak adına bu müsabakadan galip gelerek, iyi bir oyunla inşallah ilk yarıyı da minimum kayıpla atlatmak istiyoruz" dedi.

Hafta sonu oynanacak maçta eksiklerin olduğunu dile getiren Cüneyt Tiryaki, "Hafta sonu müsabakada önemli eksiklerimiz var, Şükrü Kaan Kılıçaslan müsabakada görev alamayacak, yine savunma oyuncumuz Rasimcan Değirmenci'nin bir sakatlığı var. O da bu müsabakada görev alamayacak, Doğancan Aynacı da bu müsabakada görev alamayacak. Ama müsabakada görev vereceğimiz arkadaşlar, olamayan arkadaşların eksikliklerini hissettirmeden bu müsabakada hem kulübümüzün, hem de ikinci yarıdaki hedeflerimiz için var güçlerini ortaya koyacaklardır" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğuna değinen Tiryaki, ligde zaman zaman dalgalanmaların olduğunu ancak hedeflerinden vazgeçmediklerini de sözlerine ekledi. - ORDU