5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

24.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:07
5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun il Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.D. isimli şahıs yakalandı.

Yakalan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Kapalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Hüseyin Göçek Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:11:51. #1.15#
title