5 tenisçi, koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı
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5 tenisçi, koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

5 tenisçi, koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı
21.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:04

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'den beri gerçekleştirilen 900'den fazla testte 2 oyuncu ve bir antrenörün hastalığa yakalandığı tespit edildi.

Söz konusu 2 tenisçinin yanı sıra test sonucu pozitif çıkan antrenörle teması bulunan 3 oyuncunun da elemelerde mücadele edemeyeceği ve 7 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.

Roland Garros ana tablo maçları 27 Eylül'de başkent Paris'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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