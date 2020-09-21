5 tenisçi, koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'den beri gerçekleştirilen 900'den fazla testte 2 oyuncu ve bir antrenörün hastalığa yakalandığı tespit edildi.

Söz konusu 2 tenisçinin yanı sıra test sonucu pozitif çıkan antrenörle teması bulunan 3 oyuncunun da elemelerde mücadele edemeyeceği ve 7 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.

Roland Garros ana tablo maçları 27 Eylül'de başkent Paris'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer