5 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim haftanın finali bugün yapıldı. Temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılacak son temizliğin ardından verilecek puanlarla birlikte belli olacak. Peki, Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. "En iyi temizliği ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 5 Şubat Temizlik Benim İşim kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 5 ŞUBAT 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli olacak. Birinci Tuğba Hanım oldu.