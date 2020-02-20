"5. İstanbul Fellowship" 3 Mart'ta başlayacak

20.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:12

İstanbul'un bir telif pazarı haline getirilmesi hedefiyle her yıl farklı ülkelerden yayıncıyı bir araya getiren İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi), bu yıl 3 Mart'ta başlayacak.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen programın tanıtım toplantısı, Grand Cevahir'de yapıldı.

Toplantıda konuşan TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru, Türk yayıncılar ile dünya yayıncılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ve ilk yılda 14 ülkeden yayıncıyı ağırlayan İstanbul Fellowship'in şimdi bütün dünyadan başvuru aldığını söyledi.

63 ülkeden 265 yayıncının başvurusu kabul edildi

Doğru, bu yıl telif zirvesine 98 ülkeden 620 başvuru yapıldığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bu yayıncılar içinden koordinasyon kurulumuz, her ülkenin kendi yayıncılık alanında yayınevlerinin büyüklerine ve uluslararası iş yapma kapasitelerine göre İstanbul Fellowship'e davetler oluşturdu ve 63 ülkeden 265 yayıncının başvurularını kabul ettik. Bunların içerisinde Türkiye'den de 95 yayıncımız var. İstanbul aslında uzun yıllar kültürün ve kitabın başkentliğini yapmış bir şehir. Biz istiyoruz ki İstanbul Fellowship'le yayın, kültür dünyasında bu şehrin konumunu tekrar yükseltelim."

Bu yıl İstanbul Fellowship'e bir yenilik olarak getirdikleri "https://fellowship.istanbul/" portalında yayıncıların görüşmelerini yıl içine yaydıklarına işaret eden Doğru, bu platformun yayıncılar arasında bir çeşit sosyal medya işlevi gördüğünü dile getirdi.

Mustafa Doğru, zirve kapsamında yayıncılar için bu yıl seminerler organize edeceklerini de söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çalışmalarıyla bilinen Alman araştırmacı Colin Lovrinovic'i İstanbul'a davet ettik. Kendisi yayıncılıkta yapay zekayla alakalı çok ilginç bir sunum yapacak. Aynı zamanda Meksika'dan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Ruben Padillo Cortes yine bu programa gelerek, hem Türkiye'den hem de dünyadan yayıncılarla alakalı bizlere bilgiler verecek. Aynı zamanda İstanbul Fellowship, Türkiye'de yayıncıların dünyaya açılmasıyla alakalı kendine bir misyon edindi. Biz bu programdan önce Türk yayıncıları birkaç toplantıya davet ediyor ve yurt dışındaki çalışmaları nasıl yapacaklarını, kataloglarını nasıl hazırlayacaklarını, programdan en verimli nasıl faydalanacaklarını da anlatıyoruz. Bu nokta da bizim için çok önemli."

TURCA projesi ile yayıncılara danışmanlık hizmeti veriliyor

İstanbul Fellowship'in destekçilerinden Basın Yayın Meslek Birliği Başkanı Emrah Kısakürek de Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005'te başlattığı TEDA projesiyle Türk yayıncıların yoğun olarak yurt dışındaki fuarlara katıldıklarını ifade etti.

Bu sayede 2005-2019'da 79 ülkeden 700 farklı yayıncının Türk edebiyatı eserlerini 61 dile çevirdiğinin altını çizen Kısakürek, "2019 verileri içerisinde de 2 bin 970 esere Kültür ve Turizm Bakanlığı destek olmuş. Bu da 2 bin 970 Türk edebiyatı eseri yurt dışında başka dillere çevrilmiş demek. Bu gerçekten çok önemli ve bunlardan 2 bin 395'i şu anda okuyucuyla buluşmaya hazır." diye konuştu.

Kısakürek, İstanbul Fellowship sayesinde bazı yayıncıların ilk defa dünyaya açıldığını aktararak, "Yabancı bir yayıncıyla nasıl konuşacaklar, hangi kitabı gösterecekler, ajansların 17 dakika da yaptığı görüşmeyi 30 dakika da nasıl yapacaklar gibi bazı sorular vardı. Bununla ilgili olarak derneğimiz 'Turkish Culture Abroad' (TURCA) projesini başlattı. Bu yayıncılara danışma hizmeti gibi bir proje. Projeyle sadece derneğimizin üyelerine değil, Türkiye'den yurt dışına açılmak isteyen yayıncılarımıza da bir destek sunmaya çalışıyoruz."

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliğinin himayesinde gerçekleştirilen programın destekçileri arasında Türk Hava Yolları ve İstanbul Ticaret Odası yer alıyor.

Dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayıncı meslek birlikleri ile STK temsilcilerini Grand Cevahir'de bir araya getirecek zirve görüşmeleri, 5 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA