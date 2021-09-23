5 evin bahçesinde 43 kök kenevir ele geçirildi

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde aynı mahalledeki 5 evin bahçesinde toplam 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada H.İ.T. (69) isimli şahsın bahçesinde 4 kök, N.B. (74) isimli şahsın bahçesinde 8 kök, T.D. (47) isimli şahsın bahçesinde 16 kök, H.İ.T. (70) isimli şahsın bahçesinde 9 kök, N.Ö. (76) isimli şahsın bahçesinde 6 kök, olmak üzere 5 şüphelinin bahçesinde toplam 43 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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