42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkazı kaldırıldı
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42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkazı kaldırıldı

42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkazı kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da 42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

İstanbul Avcılar'da 42 yıllık binanın çöken 2 balkonunun enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Avcılar Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde bulunan 42 yıllık binanın 1. ve 2. katındaki balkonları dün akşam saatlerinde çökmüştü. Çöken balkonların enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı. Binadaki balkonların çökmesiyle moloz dolan caddede temizlik çalışması yapıldı.

Gece yaşanan olaydan sonra bina sakinleri tahliye edilirken, apartmanda yaşayan Leman Samancı isimli vatandaşın kızının okulunun ve staj yerinin oturdukları yere yakın olması nedeniyle binadan çıkmadığı iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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