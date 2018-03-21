4. İnşaat Fuarı'na Yabancı İlgisi

Samsun'da yarın açılacak olan 4. İnşaat Fuarı'na İran, Irak ve Gürcistan'dan 112 iş adamının katılacağı açıklandı.

4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı 22-25 Mart 2018 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde, özel bir otelde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yabancı işadamlarının da fuara ilgi göstereceği açıklandı.

Fuar hakkında bilgiler veren TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer, "Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarı geçen yıl 35 bine yakın ilgili ziyaret etti. Fuarımız, şehrimizin alt yapı, üst yapı ihtiyaçları için gerekli ürün ve ekipmanlarını içermektedir. Bu sebeple Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından komşu illerin belediye başkanları ve il özel idare genel sekreterleri de açılışımıza davet edildi. Bu yıl fuara İran, Irak ve Gürcistan'dan 112 işadamı, fuarda stant açan üreticilerle bağlantılar kurmak için 4. İnşaat Fuarına gelecekler" dedi.

"Fuarın rekor kıracağına inanıyoruz"

Lansmanda konuşma gerçekleştiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç, "2018 yılının 4. fuarı için bir aradayız. 2 aydır yoğun bir fuar maratonu yaşadık. Fuarlar, hep bir önceki fuarlara göre rekorlar kırdı. Yarın açılışı yapılacak fuarın ardından Eylül ayına kadar fuarlara ara veriyoruz. İnşaat Fuarı'nın da katılımcı açısından rekor kıracağına inanıyoruz. TSO olarak sektöre yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşaat sektörüne yönelik de çalışmalarımız var. 200'den fazla sektörü doğrudan ilgilendiren inşaat sektörü, Samsun ekonomik hayatı açısından çok önemli. Fuarın Samsun'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Bu fuarı önemsiyoruz"

Fuarın sektörler açısından çok önemli olduğu ifade eden Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "İnşaat sektörü birçok sektörü ilgilendirdiği gibi bizim odamızı da ilgilendiriyor. Isıtma, makine, havalandırma, soğutma, dikey ulaşım ve su tesisatı gibi alanlar bizim meslek disiplinimize giriyor. Bu fuarı önemsiyoruz, çünkü hem meslektaşlarımızın yaptığı çalışmalar aktarılıyor hem de gelişen teknoloji ve ürünler ilgililerle buluşturuluyor. Bu fuarda da havuz tesisatlarının tasarımı ve işletimi konusunun seminerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

Lansmanda konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ, İnşaat Mühendisleri Odası Samsuın Şube Başkanı Cevat Öncü ve Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu da fuarın her açıdan güzel geçmesini belediklerini söyledi.

4. İnşaat Fuarı, 22-25 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak. - SAMSUN