VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
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VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı

18.03.2021 22:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:31

4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtıVAN'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi Aysel Y. (28), 10 yıldır evli olduğu eşi Remzi Y. (31) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi Aysel Y. (28), 10 yıldır evli olduğu eşi Remzi Y. (31) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Polis, 112 ekiplerine haber verdikten sonra kaçan Remzi Y.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale'de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Y., henüz bilinmeyen nedenle 10 yıllık eşi Aysel Y.?yi başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Remzi Y., cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Y.?nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van'a gönderildi. Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Y.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında dron da kullanıldı.

VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
VAN 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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