- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak
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- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak

İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Haberler | Güncel

- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan apartman görünümlü 4 bin yıllık 'Hitit mağara evleri' çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuşacak .

- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan apartman görünümlü 4 bin yıllık 'Hitit mağara evleri' çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuşacak .

Sivas'ın Gürün ilçe merkezinde bulunan mağaralar görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. Çevresel etkilerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kentin çevresi Gürün Belediyesi tarafından düzenlenecek. Mağara kentin çevresinin düzenlenmesi ve ışıklandırılması yapılarak yeni görünümüne kavuşacak.

Mağara evler turizme kazandırılacak

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağara evlerin Sivas ve Gürün'ün turizmine kazandırmak için bu proje hazırlığı olduğunu ifade ederek, "Tarihi Hitit evleri dediğimiz bizim mağara evlerimiz. Mağara evlerimiz ile ilgili Osman Boyraz Milletvekilimiz ile de görüştük. İnşallah bir proje hazırlıyoruz. Orayı Sivasımızın ve Gürünümüzün turizmine kazandırmak için böyle bir proje hazırlığımız var. Bizim için çok doğal geliyor ama hakikaten görmeyenler için gayet anormal bir şekilde yani hiç görmedikleri bir manzara ile karşılaştıklarında onlar için büyük bir anlam ifade ediyor. Biz elimizde ki bir takım doğal güzelliklerin kadrini kıymetini dışardaki insanlardan dinlediğimiz zaman daha iyi farkına varıyoruz. Bu vesileyle inşallah o konuya da eğileceğiz. Projesini hazırlattırıyoruz. Projenin içerisinde oranın biraz daha yeşillendirilmesi, parkesinin döşenmesi, oraya gelecek hemşerilerimizin gece olsun aydınlatılarak daha iyi görsel anlamda ziyaret etmeleri. Kesin bir tarih veremiyoruz ama Gürün tarihi Hititlere kadar gidiyor. 4 bin yıllık bir tarihi var. Kanyonumuzdaki kayalarda Hititlerden kalma kitabelerimiz var. Taş devrine kadar götürebiliriz" dedi.

- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak
- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak
- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak
- 4 bin yıllık Hitit mağara evleri yeni bir görünüme kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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