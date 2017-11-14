4 Aylık Hamile Kadının Evine Giren 4 Gasp Şüphelisi Yakalandı

KONYA'da, Suriye uyruklu 4 aylık hamile 18 yaşındaki Aya Alragab'ın evine girip, bıçak zoruyla küpesini, cep telefonunu ve 300 lirasını alan 2'si 18 yaşından küçük, 4 kişi, polis tarafından yakalandı.



Olay, geçen 12 Kasım Pazar günü saat 11.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Ekmek Koçu mahallesinde meydana geldi. 4 aylık hamile Aya Alragab'ın oturduğu tek katlı müstakil evin bahçe duvarından yüzü maskeli 3 kişi atlayıp, eve girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Evin kapısının zorlandığını fark eden Suriye uyruklu Aya Alragab, korkup yatak odasındaki gardıroba saklandı. Genç kadın bu sırada, inşaatta çalışan eşi Eşref Alragıp'ı telefonla arayarak yardım istedi. Kapıyı kırarak eve giren saldırganlar, çevreyi ararken gardıroptaki Alragab'ı gördü. Şüphelilerden biri, genç kadının boğazına bıçak dayayıp, para istedi. Şüpheliler daha sonra kadının kulağındaki küpelerden birini, cep telefonunu ve 300 lira parasını alarak kaçtı. Baygınlık geçiren Aya Alragab ise eşi tarafından götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



2'Sİ ÇOCUK, 4 KİŞİ YAKALANDI



Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, bir işyerinin güvenlik kamerasında, şüphelilerin kaçtığı anın görüntülerine ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis, daha öncede çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan F.O.'yu (15) Merkez Karatay İlçesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. F.O.'nun ifadeleri doğrultusunda ağabeyi Musa O. (23) ile Hasan B. (19) ve A.Ç. (16) de gözaltına alındı. Poliste çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, suçlarını itiraf edip, çaldıkları küpe ve telefonu sattıklarını söyledi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.O. ve A.Ç., dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hasan B. ve Musa O. ise bugün adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRALI - Konya