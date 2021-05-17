4 ayda 41 metrûk bina yıkıldı
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4 ayda 41 metrûk bina yıkıldı

4 ayda 41 metrûk bina yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 41 metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 41 metrük binayı yıktı.

Bursa, tehlike arz eden ve kötü manzaralar oluşturan metrük binalardan temizleniyor. Vatandaşların metrük binalar konusundaki şikayetlerini değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ilçenin muhtelif noktalarında yer alan toplam 41 binayı yıktı. Metrük binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Metrük binaların çökme riski ve duyarsız vatandaşlar tarafından kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı, gerek muhtarlarımız, gerekse vatandaşlardan şikayetler alıyoruz. Tehlike arz eden metruk binalar, ekiplerimiz tarafından tespit edilerek, gerekli tedbirler alınarak yıkılıyor. İlçemiz metrük yapılardan arındıkça hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA

4 ayda 41 metrûk bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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