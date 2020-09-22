38. Amerikan-Türk Konferansı Bu yıl sanal ortamda düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı (American-Turkish Conference -ATC) kapsamında gerçekleştirilen panelde, kadınların iş dünyasındaki yeri ele alındı.

Bu yıl sanal ortamda düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı (American-Turkish Conference -ATC) kapsamında gerçekleştirilen panelde, kadınların iş dünyasındaki yeri ele alındı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonu ile bu yıl 38.'si düzenlenen konferans kapsamında "İş Dünyasında Kadın" paneli gerçekleştirildi.

MetLife Başkan Yardımcısı Amanda Horan, MetLife'ta, çeşitliliği ve kapsayıcılığı bir iş gücü olarak gördüklerini ve sürdürülebilirliğin şirket stratejisinin ana amaçlarından biri olduğunu anlattı.

Küresel olarak, tüm giriş seviyesi çalışanların yüzde 50'den fazlasını kadınların oluşturduğunu dile getiren Horan, "Yöneticilerimizin yüzde 42'si ve icra grubumuzun yüzde 30'u ve ayrıca yönetim kurulumuzun yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor." dedi.

Türkiye açısından bu durumun aslında daha iyi olduğunu aktaran Amanda Horan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yalnızca MetLife'da değil genel olarak sigorta sektöründe 20 bin çalışan var. Sektör istatistiklerine bakarsanız Türkiye'de sigorta sektöründe istihdam edilenlerin yüzde 52'si kadın. Ancak MetLife Türkiye için hikaye daha iyi. Şirketin tüm seviyelerindeki çalışanlarımızın yüzde 62'si kadın ve aslında yüzde 54'ü yönetici pozisyonunda. Yani, sadece çeşitliliğimizle değil, aynı zamanda kadınların şirkette yer aldığı rollerin çeşitliliğiyle de gurur duyuyoruz."

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz de kadınların iş hayatındaki önemine dikkati çekti.

İldeniz, özellikle teknolojide kadınların istihdam edilmesinin zorlu görüldüğünü çünkü yeterince mühendislik ve teknik eleman olmadığını sözlerine ekledi.

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl da kadınların iş hayatına kazandırılması ve lider kadın programlarına değindi.

Bu kapsamda mentorlük programının önemine dikkati çeken Kızıl, "Mentorluk programları ve her türlü eğitim çok önemli. Bunların farkındalığı artırdığını, önyargıların üstesinden geldiğine inanıyorum." dedi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda, iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri bu yıl ilk kez sanal ortamda bir araya gelecek.

24 Eylül'e kadar sürecek, Türkiye'nin ve ABD'nin önde gelen firmalarının temsilcilerinin de yer aldığı konferansta, savunma sanayi, dijital ekonomi, turizm, inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinin yanı sıra Kovid-19 sürecindeki ikili ilişkilere dair paneller de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak