33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - BM Genel Sekreteri Guterres - ADDİS
Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33.
Bayrak detayları
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar
BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı.