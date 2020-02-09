33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - BM Genel Sekreteri Guterres - ADDİS
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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - BM Genel Sekreteri Guterres - ADDİS

Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33.

09.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:53

Bayrak detayları

33. Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar

BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - BM Genel Sekreteri Guterres - ADDİS
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