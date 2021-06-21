30 yaş ve üzeri aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 yaş ve üzeri aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

30 yaş ve üzeri aşılama başladı Kırklareli'nde 270 bin 168 doz aşı uygulandı Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

30 yaş ve üzeri aşılama başladı

Kırklareli'nde 270 bin 168 doz aşı uygulandı

KIRKLARELİ - Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Kırklareli'nde yaşayan 30 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen Hatice Çalık, randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, "Uzun zamandır aşı sırası bekliyorduk. Sıramız geldi. Hemen sıramı aldım ve bu günde aşımı olmaya geldim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hepimize yardımcı oldular herkes için çalıştılar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sağlıklı günlere tekrardan geri dönülmesi için aşını önemini vurgulayan Umutcan Topuz ise, herkesi aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında Kırklareli'nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 270 bin 168 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 42 milyon 66 bin 700 kişiye yükseldi.

30 yaş ve üzeri aşılama başladı
30 yaş ve üzeri aşılama başladı
30 yaş ve üzeri aşılama başladı
30 yaş ve üzeri aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Deniz Poyraz Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Çetin Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
30 yaş ve üzeri aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:44:41. #1.15#

title