30 dakikada kalp deliği tedavisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

30 dakikada kalp deliği tedavisi

30 dakikada kalp deliği tedavisi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

23.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:01

30 dakikada kalp deliği tedavisi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi

SİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, doğuştan gelen bir rahatsızlık olan ve halk arasından kalp deliği olarak tabir edilen ASD hastalığı hakkından önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, ASD hastaların büyük bir çoğunluğunun pediatrik yaş grubundayken deliklere müdahale edilip kapatıldığını belirterek, "Yetişkin dönemlere kadar fark edilmeyip gelen hastalarda mevcuttur. Bu deliklerin kapatılması gerekmektedir. Bu delikler kapatılmadığı takdirde kalp yetersizlikleri, ritim bozuklukları, nefes darlığı, akciğer hastalıkları gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. Tabi detaylı bir değerlendirme sonucunda hastanın ekosu yapılıp, yeterli tetkikler yapıldıktan sonra kapatılmaya uygun olup olmadığını karar vermekteyiz" dedi.

Ameliyat olmadan kısa sürede tedavi ediliyor

Doç. Dr. Hasan Yücel, kalp deliklerinin kısa sürede kapatılabildiği dile getirerek, "Yıllar öncesinde bu kalp delikleri diye bahsettiğimiz bu ASD açık kalp ameliyatları ile kapatılıyordu. Ancak günümüzde sadece kasıktan ufak bir iğneyle girerek yarım saat 45 dakikalık bir sürede, 'Şemsiye' yöntemi ile bu delikleri kapatmaktayız. Hastamız ertesi gün herhangi bir iş gücü kaybı olmadan kısa sürede normal yaşantısına dönmektedir. Bu gün hastamızı aldık. Kalp deliğiyle gelen bir hastamız ve doğuştan olan bir hastalık olan ASD dediğimiz kalp deliğiyle gelen bir hastamız vardı. Takibimiz de olan bir hastamızdı. Hastamıza yapılan laboratuvar değerlendirmeleri sonucunda hastamızda ki bu kalp deliğinin ameliyatsız kapatılmaya uygun olduğunu gördük ve hastamızı şemsiye yöntemi dediğimiz işleme aldık. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem neticesinde kalbindeki bu delik kapatılmış oldu. Hastamız gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Uzun süre yatağa bağlı kalacak herhangi bir sorunu yok. Hastamız mobilize oldu. En kısa südre muhtemelen yarın taburcu yapacağız. En kısa sürede de işine dönecek, normal yaşantısına devam edecek. En büyük avantaj açık bir kalp cerrahisine gitmeden bunu kasıktan sadece ufak bir iğneyle kasıktan girerek, yarım saatlik bir sürede şemsiye dediğimiz yöntemle bu delikleri kapatmaktayız" şeklinde konuştu.

30 dakikada kalp deliği tedavisi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 3. Sayfa
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım Spor
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Huysuz Virjin Selçuk Yöntem Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: 30 dakikada kalp deliği tedavisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:38:36. #1.15#
title