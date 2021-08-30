30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Başkanı Deniz Yücel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos'un, işgal edilmiş bir ülkenin bağımsızlık destanı olduğunu belirtti.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, "Bu günleri görmemizi sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunması için canını veren tüm şehitlerimizi, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Programa, CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Ednan Arslan, Murat Bakan, Bedri Serter ve Kani Beko, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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