Zonguldak'ta yaşlı adamın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşlı adamın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa K. idaresindeki 67 ACL 394 plakalı Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Güney'e (76) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Güney'in cansız bedeni Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası gözaltına alınırken feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızı fazla olan otomobilin yolu karşısına geçmeye çalıştığı adama çarpıp metrelerce savrulması yer alıyor. - ZONGULDAK