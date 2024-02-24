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Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişi Toprağa Verildi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan olayda tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Erhan Salçık, hastanede hayatını kaybetti. Salçık'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 40 yaşındaki 2 çocuk babası Erhan Salçık, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alaplı Merkez Cami'nin yakınındaki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceye dayalı husumet bulunan Ekrem Y. (33) ile Erhan Salçık (40) arasında çıkan tartışmanın büyüdü.

Ekrem Y., Erhan Salçık'ı bıçakla göğsünden bıçakla yaraladı. evredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ile sağlık ekibi geldi. Erhan Salçık ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, müdahalesinin ardından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Ekrem Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ekrem Y. nöbetçi hakimlikçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayata gözlerini kapayan Erhan Salçık, Alaplı Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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