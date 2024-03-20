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Zonguldak'ta Otomobil Yangını

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Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde başlayan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücü durdurduğu araçtan inerek kurtulurken ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünden alev alan otomobildeki yangını fark eden sürücü durdurduğu aracından inerek kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Olay İtfaiye Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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