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Zonguldak'ta Otomobil Trafo Binasına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil trafo binasına çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Çelik (21) yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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