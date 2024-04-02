Zonguldak'ta motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile Tofaş marka aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Berat Y.A. idaresindeki 67 ADK 640 plakalı motosiklet, önünde seyreden İsmail Ö. 67 ACE 873 plakalı Tofaş marka araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK