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Zonguldak'ta Dolandırıcı, Araba İlanıyla 885 Bin Lira Dolandırdı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir internet sitesine konulan aracın ilanını kopyalayan dolandırıcı, aracın sahibi ile dolandırdığı kişiyi noterde buluşturup 885 bin lira dolandırdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir internet sitesine konulan aracın ilanını kopyalayan dolandırıcı, aracın sahibi ile dolandırdığı kişiyi noterde buluşturup 885 bin lira dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre Okan Ş. bir süre önce aracını sahibinden.com adlı internet sitesinden ilana koydu. Bu sırada kimliği öğrenilemeyen bir dolandırıcı, Okan Ş.'nin aracının ilanını kopyalayarak sahte bir ilan açtı.

Yavuz Ç. de dolandırıcının paylaştığı ilanı görerek satın almak istedi. Dolandırıcı ile irtibata geçen Yavuz Ç., İstanbul'dan yola çıkarak aracı satın almak için Kdz. Ereğli ilçesine geldi. Bu sırada dolandırıcı kendisini Yavuz Ç. olarak tanıtıp, Okan Ş. ile de irtibata geçerek aracı satın almak istediğini söyleyerek noterin önünde randevu verdi. Yavuz Ç. de dolandırıcı ile telefonla görüştükten sonra 885 bin lirayı hesaba gönderip noterin önüne geldi.

Dolandırıcı Yavuz Ç.'ye Okan Ş.'yi kastederek, "O benim vekilim, aracın satışını sana o verecek" dedi. Her şeyden habersiz noterin önünde buluşan Yavuz Ç. ve Okan Ş. aracın satışı için noter binasına girdi.

Okan Ş., Yavuz Ç.'den ödemeyi yaptıktan sonra aracın satışını vereceğini söyledi. Ancak Yavuz Ç. aracın sahibine ödemeyi yaptığını söyleyince gerçek ortaya çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, polis 885 bin lira ile ortadan kaybolan dolandırıcının peşine düştü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3. Sayfa Haberler

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