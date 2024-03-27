Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Denizden çıkartılan ceset, teşhis için morga kaldırıldı.

İlçedeki Uzunkum Caddesi'ne sabah saatlerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar, denizde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi.

Cesedin bulunduğu bölgeye yaklaşan dalgıçlar, cesedi bulunduğu yerden bota çıkartarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Bu sırada polis ekipleri olay yerine güvenlik şeriti çekti.

Sağlık ekipleri, cesedi Sağlık Güvenlik Komutanlığı'nda ambulansa alarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan ilk tespitlerde gencin vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığı belirtildi. - ZONGULDAK