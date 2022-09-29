Zabıtanın motosikletinden benzin çalan hırsız yakalandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Erzin ilçesinde, zabıtaya ait motosikletten benzin çalan şüpheli yakalandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde, zabıtaya ait motosikletten benzin çalan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.30 sularında, belediyenin araç parkına motosikletiyle gelen bir kişi, Erzin Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait motosikletten benzin çaldı. Sabahleyin hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüpheli M.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin motosikletinde yapılan aramada pense, hortum ve benzin bidonu ele geçirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Zabıta Hatay 3. Sayfa Haberler

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