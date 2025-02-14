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Sakatım deyip dilendi, zabıtayı görünce maraton koşusuna çıktı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle dilenen, zabıtayı görünce adeta maraton koşucusuna dönen dilencinin üzerinden bin 531 TL para çıktı. Şahsa bin 406 TL idari para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde koltuk değneğiyle yürümekte zorlanıyormuş gibi yapan bir dilenci, zabıta ekiplerini görünce hızla kaçmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yürüyemeyen şahsın adeta maraton koşucusuna dönüştüğü anlar dikkat çekti.

Sakatım deyip dilendi, zabıtayı görünce maraton koşusuna çıktı

ZABITA GELDİ, MARATON KOŞUSUNA ÇIKTI

Karasu ilçe merkezinde elindeki koltuk değneğiyle sakat ve hasta numarası yaparak vatandaşların duygularını suistimal eden dilenci, zabıta ekiplerinin geldiğini fark edince aniden kaçmaya başladı.

Sakatım deyip dilendi, zabıtayı görünce maraton koşusuna çıktı

SANİYE SANİYE KAMERADA

Yürümekte güçlük çektiği izlenimi veren şahsın, değneğiyle birlikte hızla uzaklaşmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sakatım deyip dilendi, zabıtayı görünce maraton koşusuna çıktı

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Zabıta ekiplerinin takibi sonrası yakalanan dilencinin üzerinden bin 531 TL para çıktı. Dilenciye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde bin 406 TL idari para cezası kesildi. Şahsın, ne kadar süre dilenerek bu parayı topladığı ise öğrenilemedi.

Sakatım deyip dilendi, zabıtayı görünce maraton koşusuna çıktı

Sakatım deyip dilendi, zabıtayı görünce maraton koşusuna çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
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