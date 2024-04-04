Yunan askerleri tarafından ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 36 düzensiz göçmen, deniz ortasında Yunan askerleri tarafından ölüme terk edildi.

Bodrum'dan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 36 düzensiz göçmen, Yunan karasularına girdiğinde Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Lastik botun içerisinde çocuk ve kadınlarımda bulunduğu 36 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında terk edilmiş bir şekilde bulundu. Türkiye tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA