Yozgat'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.