Yozgat'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yozgat'ta evinde uyuşturucu madde imal eden ve satan zanlı tutuklandı.
Yerköy ilçesinde şüpheli F.K'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Adreste 11 gram bonzai, 8 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza, 30 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa