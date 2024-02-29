Yozgat'ta Kayıp Zihinsel Engelli Vatandaş Sağ Olarak Bulundu
Yozgat'ın merkeze bağlı Dayılı köyünde kaybolan zihinsel engelli Enver Gültepe, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.
Yozgat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Enver Gültepe isimli zihinsel engelli vatandaş, sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.
Yozgat'ın merkeze bağlı Dayılı köyünde ailesiyle yaşadığı evden 25 Şubat Pazar günü ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli bulunan Enver Gültepe eve geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray AFAD ekipleri ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çapta arama ve inceleme çalışmaları başlattı. 4 gün süren aramanın ardından Gültekin, Dayılı köyü 12 dönümler mevkiinde bulundu. Gültekin sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Gültekin ailesi ekiplere teşekkür etti. - YOZGAT