Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Kayıp Zihinsel Engelli Vatandaş Sağ Olarak Bulundu

Güncelleme:

Yozgat'ın merkeze bağlı Dayılı köyünde kaybolan zihinsel engelli Enver Gültepe, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.

Yozgat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Enver Gültepe isimli zihinsel engelli vatandaş, sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.

Yozgat'ın merkeze bağlı Dayılı köyünde ailesiyle yaşadığı evden 25 Şubat Pazar günü ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli bulunan Enver Gültepe eve geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray AFAD ekipleri ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çapta arama ve inceleme çalışmaları başlattı. 4 gün süren aramanın ardından Gültekin, Dayılı köyü 12 dönümler mevkiinde bulundu. Gültekin sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Gültekin ailesi ekiplere teşekkür etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yozgat Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title