Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde yolcu otobüsüyle, otomobilin çarpışma anı araç kamerasına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza; İskenderun - Antakya yolu Mustafa Kemal Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Antakya istikametinden İskenderun istikametine ilerleyen 31 AAB 427 plakalı Mercedes - Benz marka yolcu otobüsü, dönüş yapmak isteyen 31 KJY 16 plakalı FORD marka otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken kaza anıysa otobüsün araç kamerasına an be an yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.