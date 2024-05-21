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Yola yağ döküldü, motosiklet sürücüsü araçları uyardı

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Arnavutköy'de yola dökülen yağ nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dökülen yağı fark eden bir motosiklet sürücüsü, diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Araç sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yola yağ döküldü, motosiklet sürücüsü araçları uyardı

Yola dökülen yağ nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yola dökülen yağ nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dökülen yağı fark eden bir motosiklet sürücüsü, diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Araç sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Kıbrıs Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir aracın patlayan deposundan akan yağ caddeye döküldü. Yolun diğer şeridini kullanan bir motosiklet sürücüsü yağı fark ederek diğer sürücüleri uyarmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken caddeye giren bir otomobilin yağdan kayarak orta refüje çarptığı, kamyon ve diğer araçlarında ilerlemekte zorluk çektiği görüldü. Yağ dökülen yağın bir süre sonra kumlandığı ve yolun temizlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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