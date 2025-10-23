Yeni Zelanda'da 100 Bin Kamu Çalışanı, Çalışma Koşulları İçin İş Bıraktı

Yeni Zelanda'da öğretmen, hemşire, doktor ve itfaiye görevlisi dahil 100 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı.

Yeni Zelanda'da kamu çalışanları ayağa kalktı. Ülkede, öğretmen, hemşire, doktor ve itfaiye görevlisi dahil 100 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı. Kamu çalışanları, ülke genelinde birçok şehirde yürüyüş düzenleyerek, hükümet aleyhinde sloganlar attı. Başkent Wellington ile Christchurch şehrindeki protestolar ise tehlikeli hava şartları nedeniyle iptal edildi.

"Hükümet vaatlerinde başarısız oldu"

Middlemore Hastanesi acil doktoru ve Ücretli Tıbbi Uzmanlar Derneği Başkan Yardımcısı Sylvia Boys, Auckland şehrindeki protestoda yaptığı konuşmada, hükümetin yaşam maliyetini düşürme ve öncelikli hizmetleri sürdürme vaatleriyle seçildiğini, ancak "açıkça bu vaatlerde büyük başarısızlık yaşandığını" söyledi.

"Hükümet, müzakereye hazır"

Kamu Hizmetleri Bakanı Judith Collins, protestoları sendikaların organize ettiği "siyasi bir gösteri" ifadeleriyle nitelendirdi. Collins, "Bu, hükümeti hedef alan bir gösteri ama bedelini ödeyen, randevuları ve ameliyatları iptal edilen binlerce hasta ile okula bir gün daha gidemeyecek yüz binlerce çocuk" ifadelerini kullandı. Judith Collins, hükümetin, müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti. - WELLINGTON