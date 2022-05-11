Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma trafik ekipleri, yayalara yol vermeyen 5 araç sürücüsüne yaklaşık 5 bin TL cazai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube müdürlüğü ekiplerince yaya önceliği trafik denetimi gerçekleştirildi. Sürücülerin trafikte yayalara öncelik vermesini ve bunun alışkanlık haline getirilmesi amacıyla yapılan denetimler, Aydınpınar köy yolu, Turaplar kavşağı ile Çilimli ilçesi Topçular mahallesinden geçen ilçe bağlantı yolunda gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında ekipler özellikle, okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrolünü de gerçekleştirdi. Standartlara uymayan yatay ve dikey işaretlemelerin uygun hale getirilmesi için sorumlu kurum ve kuruluşlara bilgi verildi.

Yaya önceliği trafik denetimlerinde 85 araç kontrol edilirken 5 araç sürücüsüne 4 bin 914 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 araç ile 1 araç sürücüsü de trafikten men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa