Yaşlı kadını dolandıran sahte jandarma tutuklandı - Haberler

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Yaşlı kadını dolandıran sahte jandarma tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı kadını dolandıran sahte jandarma tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Yeniköy'de meydana gelen olayda A.K.(50) isimli şüpheli 79 yaşındaki A.Ç. isimli vatandaşın evine giderek kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Bir süre konuştuktan sonra yaşlı kadının 3 bileziğini alan şüpheli ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kadın durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli ilçe terminalinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı ile başka bir vatandaşa ait sürücü belgesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Karabük Yenice 3. Sayfa Haberler

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