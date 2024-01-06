Yaşlı kadın evde ölü bulundu
Düzce'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından endişelenen kadının sağlık durumuyla ilgili ambulans çağrıldı. Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadın evde ölü bulundu
DÜZCE - Düzce'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evde ölü bulundu.
Olay Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sevcan Aydın'dan uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti. Evi açmayan kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları kapıyı kırarak içeri girince, yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark edip ambulansa haber verdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğimi belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.