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Yangında 46 keçi telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangında 46 keçi telef oldu

Burdur'da bir ağılda çıkan yangında 46 keçi telef oldu.

ÇELTİKÇİ, BURDUR (İHA) - Burdur'da bir ağılda çıkan yangında 46 keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy'de bir ağılda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 46 malta keçisinin telef olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken, ağıl kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Yangında 46 keçi telef oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çeltikçi, Yangın, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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