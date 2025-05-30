Yalova'da Dolandırıcılık: Irak Uyruklu Şahıs 1 Milyon Lira Değerinde Altınını Kaybetti

Yalova'da polis yalanıyla Irak uyruklu şahsın 1 milyon lira değerindeki altın ve gümüşünün yanı sıra bin 600 dolarını alan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Termal ilçesi Yenimahalle köyünde ikamet eden Irak uyruklu S.Y., telefonla kendisini polis olarak tanıtıp "kimlik bilgilerinin ele geçirildiği, evinde bulunan altınları ve paraları gelen kişiye teslim etmesini, aksi takdirde suç işlemiş olacağını" söyleyen erkek şahsa evinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve gümüş ile bin 600 ABD dolarını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan S.Y. durumu 112'ye bildirdi. Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma 17 yaşındaki şüpheli A.B.B.'yi Termal ilçesi Yenimahalle köyünde aynı gün yakaladı. A.B.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ankara Sincan Kapalı Çocuk Cezaevine teslim edildi. - YALOVA