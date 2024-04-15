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Van'da polis ekipleri tarafından aranan 20 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 7 adet fişek, 1 bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 9 adet demir korkuluk ele geçirilmiştir. Bahse konu malzemeler sahibine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 460 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 5326 Sayılı Kanuna Muhalefetten 31 şahsa 218 bin 450 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 78 şahıs yakalanmış, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Van Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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