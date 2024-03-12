Van'da Göğüs Ağrısı Şikayetiyle Tedavi Gören Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi olan hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. 58 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN