Van'da akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı
Van'ın Erciş ilçesinde küçük bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine yapılan arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Van'ın Erciş ilçesinde küçük bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine ekipler 2 gün boyunca arama kurtarma çalışması yürütürken, herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 2 yaşındaki bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD Van İl Müdürlüğü Suda Arama Kurtarma Ekip Amirliği personeli sevk edildi. Ekipler tarafından 2 gün boyunca süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin olay yerinde hazır bulunan kolluk kuvvetleri ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda görev sonlandırıldı. - VAN