Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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