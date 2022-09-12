Valizinden 2 kilo 300 gram kubar esrar çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde şehirlerarası otobüste yolculuk yapan şahsın valizinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadele çerçevesinde Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada yolcu olarak bulunan şahsın çantasından 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahsın uyuşturucuyu İstanbul'a götürdüğü bildirildi.

Bin 637 kök kenevir bitkisine el konuldu

Öte yandan ilçede bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar maddesi ile bin 637 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - SİVAS