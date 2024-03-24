Üye Girişi
Haberler

Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Çok şükür sağlık durumları iyi"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza, 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili hastaneye gelerek polisleri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı..

"Şükür sağlık durumları iyi"

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüze ait aracın kaza yapması sonucu yaralanan polis memurlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür sağlık durumları iyi. İl Sağlık Müdürümüz ve hekimlerimiz tedavilerini takip ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title