Üzerinden traktör geçen yaşlı adam ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da çalışır halde bıraktığı traktör yıkamak isterken hareket ederek üzerinden geçen yaşlı adam ağır yaralandı. Samsun'da çalışır halde bıraktığı traktör yıkamak isterken hareket ederek üzerinden geçen yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Altun (80) evinin önündeki traktör çalışır haldeyken traktörden aşağı indi. Yıkamak istediği traktör hareket ederek yaşlı adamın üzerinden geçip evin duvarına çarparak durdu. Yaralanan Hasan Altun, telefonla yakınlarını arayarak yardım istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hasan Altun İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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