Uyuşturucu bağımlısı şahıs, kadın sürücüye dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputuna asılan madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs kadına dehşet yaşattı.

Edinile bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı bir genç yoldan geçen araç sürücülerini rahatsız etmeye başladı. Bir süre sonra ise madde bağımlısı caddeden geçen bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputunun üzerine yatıp asıldı. Çok korkan kadın çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kadının çığlığı üzerine şahsı otomobilin kaputunun üzerinden almak istedi. Ancak madde bağımlısı bir süre hareket halindeki otomobilin üzerine gitmeye devam etti. Korkan kadın ise hem çığlık atıp hem de yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otomobilin üzerinden inen şahıs bu kez de otomobile vurarak zarar verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis şimdi her yerde bu şahsı arıyor.