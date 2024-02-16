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Uşak merkezli sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

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Uşak merkezli sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Uşak merkezli sokak satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 13 Şubatta Uşak, Bursa ve İzmir'de toplamda 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda yapılan arama sonucu 313 gram metamfetamin, 18 adet farklı ebatlarda A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 9 gr esrar, 15 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet gazlı tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden çıkarıldığı mahkemece 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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