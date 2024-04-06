Ulukışla'da araç çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Şehömerli Köyünde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Ereğli istikametinden Adana istikametine giden Ahmet B. (38) idaresindeki 35 BDK 740 plakalı araç; karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil C.'ye (52) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Halil C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE