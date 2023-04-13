Ula kavşağında ilginç kaza
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Menteşe Marmaris karayolu Ula girişindeki kavşakta resmi araç ile özel otomobilin karıştığı kazada otomobil minibüsün altına girdi.
Menteşe Marmaris karayolu Ula girişindeki kavşakta resmi araç ile özel otomobilin karıştığı kazada otomobil minibüsün altına girdi.
Ula girişindeki kavşakta içinde CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan'ın bulunduğu 48 DB 266 plakalı otomobil ile Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne ait 48 EJ 894 plakalı minibüs çarpıştı. Otomobilin minibüsün altına girdiği ilginç kazada Ula CHP İlçe Başkanı Hüseyin Özcan tedbir için hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa