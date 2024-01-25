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Tuzla'da villa inşaatında toprak kayması: İşçi kurtarıldı

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Tuzla'da bir villa inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve iş arkadaşları tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da villa inşaatında yaşanan toprak kayması sonucu bir işçi molozların altında kaldı. Toprak altındaki işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve birlikte çalıştığı iş arkadaşları kurtardı.

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde dün saat 17.35 sıralarında bir villa inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçileri çalıştığı sırada inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu Yaşar Akçakaya isimli bir işçi kayan toprağın altında mahsur kaldı. Olay anında yanında olan diğer mesai arkadaşları Yaşar Akçakaya'nın yardımına koşarken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri toprak altında mahsur kalan işçiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı Yaşar Akçakaya'yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Tuzla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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