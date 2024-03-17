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Tuzla'da Husumetli Kişiye Silahlı Saldırı

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Tuzla'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin park halindeki aracına silahla ateş etti. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla'da husumetli olduğu kişinin park halindeki aracına silahla ateş eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mart tarihinde saat 00.15 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde park halindeki bir araca 2 adet mermi isabet ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, araç sahibi ile aynı binada oturan H.A., S.G. ve O.A. isimli şahısların daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettikleri ve bu konudan dolayı husumetli oldukları tespit edildi. Olayı da bu şahısların gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. O.A. isimli şahsa ait gri renkli bir aracın olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine şahıslar yakalandı. Çalışmaların devamında O.A. isimli şahsın olay günü aracı B.B. isimli şahsa verdiği ve olayı gerçekleştirenler arasında olmadığı tespit edildi. Şüpheli B.B., olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Konu ile yakalanan H.A., S.G. ve B.B. isimli şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tuzla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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